Sivas'ta kar yağışı (2) - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı (2)

Sivas'ta kar yağışı (2)
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

OKULLAR TATİL EDİLDİSivas'ta akşam başlayan kar yağışının gece boyu etkili olmasının beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

SİVAS (DHA) - OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas'ta akşam başlayan kar yağışının gece boyu etkili olmasının beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Sivas genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 19 Ocak 2022 günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Son Dakika Haberleri

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