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Sivasspor, RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçta Davidson'un attığı golle Başakşehir galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin korner atışında penaltı noktası önünde topla buluşan Murat Paluli kaleyi hedef aldı. Sert şutunda top Başakşehir defansından döndü.

63. dakikada Davidson'un pasında topu kazanan Dubois ceza sahası içerisine sürdüğü topla kaleyi hedef aldı. Nikolis topu kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndermek istese de Nikolis topu yumruklayarak çıkartmayı başardı.

75. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta Kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

83. dakikada Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu Manaj içeriye gönderdi. Koita topu ağlarla buluştursa da ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçık, Mehmet Akıncık

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Poungouras, Camara (N'jie dk. 90+2), Murat Paluli (Emrah Başsan dk. 76), Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev (Bartuğ Elmaz dk. 76), Koita, Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Opoku, Duarte, Dubois (Lima dk. 89), Kemen (Figueiredo dk. 77), Onur Ergün, Ömer Ali Şahiner (Alaksic dk. 65), Deniz Türüç, Davidson (Emirhan İlkkan dk. 77), Piatek (Keny dk. 77)

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Hamza Güreler, Dias

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Davidson (dk. 29)(Başakşehir)

Sarı kartlar: Charisis, Poungouras (Sivasspor), Davidson, Ba (Başakşehir)

Kırmızı kartlar: İbrahim Akdağ (dk. 45+2), Bülent Uygun (dk. 45+3) (Sivasspor), Çağdaş Atan (dk. 45+2) (RAMS Başakşehir) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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