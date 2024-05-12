Gazi Bayram Uslu, Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Motosiklet Tasarladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan gazi Bayram Uslu (55), elektrikli motosikletini güneş enerjisiyle çalıştırıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda 1992 yılında teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Uslu, şarj derdinden kurtulmak için üç tekerlekli elektrikli motosikletinin üzerine güneş enerji paneli monte etti.

Uslu, tasarladığı sistem sayesinde daha önce elektrikli şarj ile 35 kilometre gittiği motosikletini kilometre sınırı olmadan kullanabiliyor.

Bayram Uslu, AA muhabirine, motosikletini sürekli şarj etmekten sıkıldığını söyledi.

Bu soruna kendi imkanlarıyla son verdiğini anlatan Uslu, "Motosikletin üzerine güneş enerji paneli taktım. Bunun özelliği de kapalı ve yağmurlu havada bile elektrik üretmesi." dedi.

Tasarımında şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Konvertör vasıtasıyla üretilen elektrik de akülere basılmak şartıyla şarj olayı tamamen ortadan kalkıyor. Sadece güneş paneli ve bir de konvertör ekleme yaptım. Müzik çalar ve telefon şarjı için de bir şeyler yapmayı düşünüyorum."