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Kimi emekli oldu kimi yaşlılık aylığı aldı, polis bu oyuna dur dedi

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Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nu tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları tespit edildi.

Kimi emekli oldu kimi yaşlılık aylığı aldı, polis bu oyuna dur dedi

Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nu tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nu tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları soruşturması kapsamında, çok sayıda Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun organize bir şekilde sahte olarak düzenlendiği ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi. Sahte Engelli Raporu düzenleme iş ve işlemlerini organize ettiği tespit edilen 12 şüpheli eş zamanlı olarak yapılan operasyonla gözaltına alındı. Alınan 10 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte Engelli Raporlar kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri; Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 ilde adli işlemleri devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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