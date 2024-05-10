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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi

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Sivas'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi

SİVAS - Sivas'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.C. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakalama Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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