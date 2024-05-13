Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı.

Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde suluma kanallarının kapalı sisteme alınması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini daha modern hale getirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.