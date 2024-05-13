Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde sulama kanallarını kapalı sisteme almak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini modernleştirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı.

Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde suluma kanallarının kapalı sisteme alınması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini daha modern hale getirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sevinç Akıncılar Sivas Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title