Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı
Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde sulama kanallarını kapalı sisteme almak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini modernleştirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı.
Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde suluma kanallarının kapalı sisteme alınması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini daha modern hale getirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.