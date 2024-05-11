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Şarkışla'da Lise Öğrencileri Bayrak Tepe'ye Tırmandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen organizasyonda lise öğrencileri, Bayrak Tepe'ye tırmandı. Tırmanışın ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evini ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda lise öğrencileri, Elmalı köyünde bulunan 1800 rakımlı Bayrak Tepe'ye tırmandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katıldığı tırmanışta zirvede Türk bayrağı açıldı. Tırmanışın ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akıner Haspolat, dağcılık sporunun kentte gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda lise öğrencileri ve personele güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu Şarkışla Sivas Spor Güncel Haberler

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