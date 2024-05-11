Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kaleardı Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, 2 ağacı kökünden sökerek yola devirdi ve iletim hattı kablolarına zarar verdi. Belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.

Kaleardı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle 2 ağaç kökünden sökülerek yola devrildi, iletim hattı kablolarına zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Çevre Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title