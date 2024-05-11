Sivas'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Sivas'ın Kaleardı Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, 2 ağacı kökünden sökerek yola devirdi ve iletim hattı kablolarına zarar verdi. Belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.
Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.
Kaleardı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle 2 ağaç kökünden sökülerek yola devrildi, iletim hattı kablolarına zarar verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.