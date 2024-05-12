Sivassporlu İbrahim Akdağ, Başakşehir maçında kırmızı kart gördü

Sivasspor'un futbolcusu İbrahim Akdağ, Başakşehir maçında rakip yedek kulübesi ile tartışma sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin 45. dakikasında Sivassporlu İbrahim Akdağ, rakip yedek kulübesi ile tartışma sonrası hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışı kaldı. Kırmızı karta sinirlenen Akdağ'ı arkadaşları oyun alanı dışına çıkardı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de ise bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü. - SİVAS