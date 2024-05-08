Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 'Yeni Nesil Akademi' Programı Düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, genç yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla 'Yeni Nesil Akademi' programı düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üye odaklı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Üyeleri için birçok eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyen oda yönetimi, son olarak genç yöneticilerin kendilerini yetiştirmeleri adına 'Yeni Nesil Akademi' programı düzenledi.

Akademinin açılış konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Bu Akademi, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması için planlandı. 8 farklı ve özgün başlıkta düzenlenecek olan programın ilk oturumunda, İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı, Sanat Danışmanı Adnan Erbaş tarafından 'Liderlik ve Yönetim Becerileri' eğitimi verilecek. Diğer eğitim modüllerimizin yanı sıra Oda olarak önemsediğimiz bir konu olan 'Proje Üretme, Proje Geliştirme' kültürünün, işletmelerde de yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler planlandı" dedi.

Açış konuşmasının ardından İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı ve Sanat Danışmanı Adnan Erbaş; yöneticilik, liderlik ve iletişim becerileri konularında sunum yaptı. - SİVAS