Sivas Gemerek'te Jandarma Trafik Ekipleri Öğrencilere Etkinlik Düzenledi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kaymakam Yusuf Özden, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak'ın da katıldığı programda Sivas-Kayseri kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yaptı. Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, araçları tanıttı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kaymakam Yusuf Özden, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak'ın da katıldığı programda Sivas- Kayseri kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yaptı.
Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, araçları tanıttı.