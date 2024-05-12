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Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçında Teknik Direktörler Kırmızı Kart Gördü

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor-RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart gördü. Maçın ilk devresinin son dakikalarında gerginlik yaşandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor-RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın ilk devresinin son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ ile sözlü tartışma yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçın ilk devresinin sona ermesinin ardından koridorda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kırmızı kart gördü. İki teknik adam da ikinci yarıyı localardan takip ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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