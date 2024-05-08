İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatları! İstanbul Sivas hızlı tren kaç saat sürüyor, sefer saatleri ne zaman?

Otobüs yolculuğu ile 13 saat 50 dakika süren İstanbul- Sivas arası, aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılması ile zamandan tasarruf sağlandı. İstanbul- Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatları ve İstanbul Sivas hızlı tren kaç saat sürüyor, sefer saatleri ne zaman olduğu araştırılıyor. İstanbul-Sivas arası hızlı trenle kaç saat? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL-SİVAS HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi düzenlenen törenle başladı. Ekspres seferlerle İstanbul-Sivas arası seyahat süresi 7 saat 8 dakikaya düştü.

İSTANBUL-SİVAS SEFER SAATLERİ NE ZAMAN?

Sabah 08.40'ta başlayan ilk sefer, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan trenle yapıldı. Yolcuların ilgisi ise daha ilk günden yoğundu.

Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Boyraz, törende yaptığı konuşmada, demir yollarının Türkiye için ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar ulaşan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğunu söyledi.

İSTANBUL- SİVAS YHT HATTI HAKKINDA

İstanbul- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek. Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren, İstanbul'dan 08.40'ta hareket etti ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak. İstanbul- Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

"DÜNYADA 8, AVRUPA'DA 6'NCI HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ YAPTIK"

2002'den beri demir yollarının devlet politikası olarak ele alındığını aktaran Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"2002-2023 yılları arasında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi vizyonuna sahip çıktık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Demir yollarımızı tamamen elden geçirdik ve yeniledik. 2002'de 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmeciliği yaptık."