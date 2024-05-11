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Sivas'ta Feci Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Ali Karga Toprağa Verildi

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Karga, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Karga için cenaze namazı kılındı ve defnedildi.

Sivas'ta meydana gelen feci kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ali Karga, 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza 27 Mart 2024 tarihinde Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçe çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, o esnada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve Ali Karga yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ali Karga ise tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karga için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Meydan Cami'deki namazın ardından Ali Karga, Ayvalı köyü aile mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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