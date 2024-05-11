Sivasspor, Başakşehir maçı için hazır
Trendyol Süper Lig'de 36. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım, maç saatini beklemeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Başakşehir yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS