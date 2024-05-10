Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla Başakşehir maçına hazırlanıyor.
Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 6'ya 3 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çıkış koşuları, taktik maç ve orta şut çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS