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Polislik sınavına girecek genç aracıyla kaza yaptı

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Elazığ'dan Sivas'a gelen genç, kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı. Hafif yaralanan genç, tedaviyi kabul etmedi.

Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı, hafif yaralanan genç tedaviyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Malatya karayolu Sivas girişine 10 km mesafedeki Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas'ta Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan 23 ABC 958 plakalı Opel marka otomobiliyle hareket eden Y.K. (25) Taşlıdere mevkiine geldiğinde, daha öncede birçok kazanın meydana geldiği virajda kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Beş takla atan aracın içerisinden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran Y.K. tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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