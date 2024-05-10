Sivas'ta Baba, Kızına ve Kendisine Saldıran Köpekleri Vurarak Telef Etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir baba, 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden 4'ünü silahla vurarak telef etti. Gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda 15'e yakın başıboş sokak köpeği, okuldan evine dönen 14 yaşındaki İrem Gölbaşı'na saldırdı. Köpekler tarafından yere düşürülüp sürüklenen kız çocuğunu yaşanan korkunç olayı güvenlik kamerasından gören annesi ve okul servisinin sürücüsü fark edip kurtardı. Çocuk saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatırkan, durumu öğrenen babası Yaşar Gölbaşı ruhsatlı yivsiz av tüfeğiyle köpekleri evinin çevresinden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Köpekler bu kez babaya saldırdı. Kendini kurtarmak için köpeklerin üzerine gelişigüzel ateş açan Gölbaşı, 4 köpeğin telef olmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı, alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kendini kurtarmak için gelişigüzel ateş açtı

Yaşar Gölbaşı, yaptığı açıklamada başıboş sokak köpekleri nedeniyle can güvenlikleri kalmadığını belirterek, "Ben 20 gün önce artan köpek saldırılarına karşı tedbir alınması için ilgili kurumlara başvurdum. Tarlada pancar sürerken kızıma saldırdıkları haberini aldım. Eve dönüp köpekleri uzaklaştırmak için havaya ateş açtım. Bana saldırdıklarında üzerlerine doğru gelişigüzel ateş açtım. Bu sırada 4'ü vurularak telef oldu. Kızım canını kurtardı ancak burada bir can kaybı yaşanmaması için tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

Korku dolu anları anlattı

10'dan fazla köpeğin kendisine saldırdığını anlatan İrem Gölbaşı ise, "Okuldan dönüyordum. Eve dönerken servisten indim. Yolla ev arasında çok sayıda köpek bana saldırdı. Servisimizin sürücüsü ve annem koşarak beni kurtardı. Çok korktum" dedi.

Gölbaşı ailesi, kendilerinin de köpek beslediklerini, hayvansever bir aile olduklarını ancak başıboş köpeklerin tehdidi altında olduklarını belirtti. Köpeklerin saldırı anı, Gölbaşı ailesinin çiftliğindeki güvenlik kameralarıyla anbean kaydedildi. - SİVAS