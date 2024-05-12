Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Hakemi Sert Dille Eleştirdi

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'i sert dille eleştirdi. Karagöl, "Artık yeter! 'Sen nasıl hakemsin?' diye sorarlar. Bir maç bu kadar katledilemez" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'i konuk eden ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, stadyum çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Maçın Hakemi Bahattin Şimşek'i sert bir dille eleştiren Karagöl, "Bu akşam Türk futbolunun ve hakemlerinin ne olduğunu bilmek, duymak, görmek isteyenlerin bu maçı izlemeleri gerekiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin verdiği kararlar tamamen taraflı. Rey Manaj'a yapılan pozisyon kırmızı kart. Auta çıkan toptan gol yedik. Attığımız nizami golün iptali ve oyuncumuza verilen kırmızı kart. İkinci yarıda yine Rey Manaj'a yapılan bir pozisyonda penaltının verilmemesi. Oyun içerisindeki bütün ikili mücadelelerde rakip tarafına verilen kararlar, neresinden bakarsanız bakın bu akşam tamamen bir facia" dedi.

"Böyle rezillik olmaz"

TFF'ye çağrıda bulunan Karagöl, "Bu maçtan sonra bu hakeme vereceğiniz puanları göreceğiz. Bu hakemle ilgili nasıl kararlar vereceksiniz onları da göreceğiz. Bu hakem ilk yarıda bizi Fenerbahçe maçında da katleden hakemdi. O maçtan sonra da çıktık konuştuk, bize cezayı verdiniz ama bizi susturamazsınız. Sivasspor'un hakkını hiçbir zaman hiçbir yerde yedirmeyiz. Bu işi ya doğru layıkıyla yapsınlar, yada bıraksın yapmasınlar. VAR hakemleri sizin de isimleriniz belli, sizin de her maçta yaptıklarınız belli. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında da benzer kararlarla maçı döndürdünüz ve gerekli 3 puanı gerekli yerlere aldırdınız. Yeter! Bizimle uğraşmayın, bizimle uğraşan sonunda cezasını Allah tarafından görür. Bu işte hak var. Hakemler her takıma eşit ve adil davranmalı. Böyle rezillik olmaz, bu adamlar maçtan sonra nasıl evine gidip rahat uyuyor" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu nasıl gelişecek?

Türk futbolunda rezillikler yaşandığını vurgulayan Karagöl, "Bununda müsebbipleri belli. Adil olun gördüğünüzü çalın, korkmayın, başka hesaplar içerisinde olmayın. Anadolu'nun göbeği Sivasspor ile kimse oynamasın. Türk futbolunun bu sene içerisinde bulunduğu ve Türk hakemliğinin içerisinde bulunduğu durum belli. Neyin bağlantısını kuralım, rezilliklerin hepsi ortada. Futboldan anlayan birisi şu maçı 90 dakika seyretsin benim yaptığım yorumların 100 kat fazlasını yapar. Herkes işini yapacak, hakemsen hakemliğini yapacaksın. Sarı forma giymeyeceksin başka forma giyeceksin. Bizi maçtan düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve 10 kişi ile ikinci yarıda aslanlar gibi mücadele ettik. Kimin ne hesabı var bizi ilgilendirmiyor, bizi kulübümüzün içerisinde bulunduğu durum ilgilendiriyor. Biz öyle sesi kısık 'yeter' diye bağırmayız. Bizle ilgili karar verirken 10 kere değil, 100 kere düşünecekler. Vicdanlarını nerede bırakıp geliyorlar. Türk futbolunun ve Türk hakemlerin halini görüyorsunuz. Bir maç bu kadar katledilemez. Türk futbolu nasıl gelişecek, seyrettiğiniz hangi maçtan zevk alıyorsunuz?" diye konuştu. - SİVAS