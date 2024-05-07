Sivas'ta Usulsüz Avlanan Kişiye Yasal İşlem Uygulandı
Sivas'ta yapılan denetimlerde, keklik avlamak için canlı mühreyle düzenek kuran bir kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yürüttükleri doğa koruma ve av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 1 kişinin keklik avlamak için canlı mühreyle düzenek kurduğunu tespit etti.
Ekipler, avda canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe ve tuzağa el koydu, şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.