Sivas'ta Usulsüz Avlanan Kişiye Yasal İşlem Uygulandı

Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yürüttükleri doğa koruma ve av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 1 kişinin keklik avlamak için canlı mühreyle düzenek kurduğunu tespit etti.

Ekipler, avda canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe ve tuzağa el koydu, şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.