Sivas'ın Zara ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından ilçede "eğrilce" adıyla gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen şenliklerde, Halil Söyler Korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi, geleneksel oyunlar oynandı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Katılım sağlayanlara teşekkür eden Sümbüloğlu, "6 Mayıs Eğrilce Şenliğinin yeniden yaşatılması amacıyla 3 yıl önce derneğimizce başladığımız kutlamaların bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Eğrilce, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, iyi komşuluk ilişkilerinin yaşatılmasıdır. Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışına tanıklık etmektir." dedi.