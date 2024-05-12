Sivasspor, Başakşehir'e mağlup olarak 12. yenilgisini aldı

Sivasspor, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 36. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0, 5. haftada MKE Ankaragücü'ne 3-1, 9. haftada Kasımpaşa'ya 1-0, 12. hafta Fatih Karagümrük'e 3-0, 14. hafta Fenerbahçe'ye 4-1, 16. hafta Başakşehir'e 3-1, 20. hafta Samsunspor'a 2-0, 22. haftada Antalyaspor'a 2-1, 29. haftada Alanyaspor'a 2-1, 30. haftada Adana Demirspor'a 4-1 yenilmişti. Yiğidolar, 35. haftada ise Galatasaray'a 6-1 gibi farklı skorla mağlup olmuştu.

Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir mağlubiyetiyle puan hasretini de 2 maça çıkarttı. - SİVAS