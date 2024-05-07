Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

Sivas'ta Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yapılan kontrol faaliyetlerinde yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrollerini sürdürüyor. DKMP Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yapılan Doğa Koruma ve Av Koruma Kontrol faaliyetinde canlı mühre kullanarak kurak avı yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 4 adet kınalı keklik ile 4 adet ilmek tuzağa el koydu. - SİVAS