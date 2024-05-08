Sivas'ta Üretilen 4 Metrelik Ekmekle Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sivas'ın Zara ilçesindeki bir fırın işletmecisi, ürettiği 4 metrelik ekmekle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ekmek ustası, yapılan yorumlara cevap vererek dikkatleri üzerine çekti.
Sivas'ta ürettiği ekmeklerle adından söz ettiren ekmek ustası, sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara ve "Niye 3.80 de 4 değil" sorularına ürettiği 4 metrelik ekmekle cevap verdi.
Sivas'ın Zara ilçesindeki fırın işletmecisi Erdoğan Çiçek, sıradanın çok ötesinde bir boyuta sahip 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti. Bunun üzerine sosyal medyada kendisine yapılan "Niye 3.80 de, 4 değil?" yorumlarına ithafen bu kez de 4 metrelik ekmek üretti. Çiçek yaptığı açıklamada, "3 metre 80 santim yaptığımız ekmeğe bazı arkadaşlar 'Niye 3.80 de 4 değil' dedi. Biz de o arkadaşlarımızı kırmadık, 4 metre yaptık. Fırın da zaten tam 4 metre. O yüzden tam sıfırlayarak 4 attım. Yani 4.10 desem de imkan yok. 5 desen de yok yani. O yüzden arkadaşlarımızı kırmadık, bir daha yaptık" şeklinde konuştu.
"Ekmek kısa sürede tükendi"
Ürettiği 3 metre 80 santim ekmeğe çok güzel yorumlar da aldığını ifade eden Çiçek, "Sağolsun herkes paylaştı, beğendi. Çok da güzel yorumlar da aldım. Satış oldu, o anda ekmek bitti. Merak edenler oldu, kilo işi alanlar oldu, bu şekilde ekmek kısa sürede tükendi" dedi. - SİVAS