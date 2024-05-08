Sivas'a Şifa Olsun Projesi Tanıtıldı

??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Valilik himayelerinde başlatılan "Sivas'a Şifa Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, proje kapsamında kanser taramaları, obezite, ağız ve diş sağlığı taramaları, bağımlılık, kan ve organ bağışı, hareketli yaşam gibi başlıklarda kırsal ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

???????Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı.

Doktor olan Çiğdem Olgun Şimşek, öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.

İlçe ziyareti kapsamında Kaymakam Samet Öztürk'ü de ziyaret eden Vali Şimşek, ardından Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i de ziyaret ettikten sonra restorasyonu tamamlanan Osman Fazıl Polat Paşa Konağı'nda incelemelerde bulundu.