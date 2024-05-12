Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yaan: Hakemler eğitim ve deneyim konusunda daha dikkatli olmalı

Sivasspor Yardımcı Antrenör Tansu Yaan, Başakşehir mağlubiyetinin ardından, "Hakemlerimiz de gerçekten çok sıkıntılılar. Kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Hakemler eğitim ve deneyim konusunda biraz daha dikkatli olmalı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun'un cezalı olması nedeniyle Yardımcı Antrenör Tansu Yaan, açıklama yaptı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yaan, "1 hafta boyunca Başakşehir'in sistemi üzerine odaklandık. Gerçekten o sistemi de çözdük. 1 kişiyle de sonun kadar da mücadele ettik. Maalesef penaltı vardı verilmedi. Fauller vardı onlar da verildi. Genel baktığımız da başa baş mücadele içerisindeydik. Sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Oyuncular kıran kırana mücadele ettiler sahada tebrik ediyoruz. Çağdaş Hoca'nın maçta yaptığı harekete gerek yoktu. Hakemlerimiz de gerçekten çok sıkıntılılar. Kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Hakemler eğitim ve deneyim konusunda biraz daha dikkatli olmalı. 3 puana yazık oldu. Biraz gördüklerinizi çalın. VAR'da golümüz iptal oldu ve sonuç 1-0 ve 3 puanımız gitti" diye konuştu. - SİVAS