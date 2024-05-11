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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde alçı fabrikasının açılış törenine katıldı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan alçı fabrikasının açılış törenine katıldı. Konuşmasında fabrikanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, Sivas'a yatırım yapmaya davet etti. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer davetliler katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan alçı fabrikasının açılış törenine katıldı.

Gemerek Organize Sanayi Bölgesindeki törende konuşan Şimşek, fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Şimşek, fabrikanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ve KYS BİMS firmasının sahibi Ahmet Bahçecigil'e teşekkür ediyorum. Ülkemizin sanayi şehirlerinden biri olmaya aday Sivas'a tüm iş insanlarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından fabrikanın açılışı yapılarak üretim aşamaları hakkında bilgi verildi.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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