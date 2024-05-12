Sivasspor - Başakşehir Maçında Başakşehir'in 1-0'lık Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Onur Ergün ceza sahası içi sağ köşesinden kaleyi hedef aldı. Sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada Dubois'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Deniz Türüç kaleye göndermek istedi. Kaleci Nikolic topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada Dubois'in korner atışında Duarte kafayla topu Davidson'a verdi. Davidson aynı şekilde kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45+1. dakikada Turgunboev'in penaltı noktasına ortaladığı topu Koita sert bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Çıkan tartışmada kırmızı kart gören İbrahim Akdağ oyun dışı kaldı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçık, Mehmet Akıncık

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Poungouras, Camara, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev, Koita, Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, N'jie, Emrah Başsan, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Bartuğ Elmaz, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Opoku, Duarte, Dubois, Kemen, Onur Ergün, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Lima, Serdar Gürler, Elaksic, Berkay Özcan, Keny, Figueiredo, Emirhan İlkkan, Hamza Güreler, Dias

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Davidson (dk. 29)(Başakşehir)

Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Davidson (Başakşehir)

Kırmızı kart: İbrahim Akdağ (dk. 45+2)(Sivasspor) - SİVAS