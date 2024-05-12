Sivasspor - Başakşehir Maçında Başakşehir'in 1-0'lık Üstünlüğü
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Onur Ergün ceza sahası içi sağ köşesinden kaleyi hedef aldı. Sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
18. dakikada Dubois'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Deniz Türüç kaleye göndermek istedi. Kaleci Nikolic topu çıkartmayı başardı.
29. dakikada Dubois'in korner atışında Duarte kafayla topu Davidson'a verdi. Davidson aynı şekilde kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
45+1. dakikada Turgunboev'in penaltı noktasına ortaladığı topu Koita sert bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Çıkan tartışmada kırmızı kart gören İbrahim Akdağ oyun dışı kaldı.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçık, Mehmet Akıncık
Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Poungouras, Camara, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev, Koita, Manaj
Yedekler: Hüseyin Arslan, N'jie, Emrah Başsan, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Bartuğ Elmaz, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Menig
Teknik Direktör: Bülent Uygun
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Opoku, Duarte, Dubois, Kemen, Onur Ergün, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Lima, Serdar Gürler, Elaksic, Berkay Özcan, Keny, Figueiredo, Emirhan İlkkan, Hamza Güreler, Dias
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Davidson (dk. 29)(Başakşehir)
Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Davidson (Başakşehir)
Kırmızı kart: İbrahim Akdağ (dk. 45+2)(Sivasspor) - SİVAS