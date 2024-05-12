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Başakşehir, Sivasspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirdi. Yardımcı Antrenör Mustafa Keçeli, maç sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Trabzonspor'u yenmek istediklerini belirtti.

Sivasspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan RAMS Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Mustafa Keçeli, maçın ardından, "Bizim bir Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı ve bunu da başardık. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u yenmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Mustafa Keçeli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Keçeli, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Sivasspor çok fazla gol yiyordu biliyoruz bunu. Pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı duran toptan golü bulduk. İkinci yarı bizim için daha rahat geçti. Bizim bir Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı ve bunu da başardık. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u yenmek istiyoruz. Geldiğimizde zor dönem geçirdik, zorlu maçlar oynadık. Oyuncular da inandı. Hedeflediğimiz Konferans Ligi'ne kaldık" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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