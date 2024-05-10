Sivas'ta firari hükümlü yakalandı
Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan Ö.F.C'nin (37) il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.
Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.