Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.C. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Sivas Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title