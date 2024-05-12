Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, engelli oğullarına bakan 93 yaşındaki annenin Anneler Günü'nü kutladı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 60 ve 53 yaşındaki iki engelli oğluna bakan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'u ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, ilerleyen yaşına rağmen 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci ismindeki engelli oğullarıyla bebek gibi ilgilenen Gülsüm Karamuk'u Sivas'ın Doğanşar ilçesi Çatpınar köyünde bulunan evinde ziyaret etti. 60 yıldır çocuklarına gözü gibi bakan Gülsüm annenin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da destek alan Gülsüm anne ve hane sakinleri ile bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Gülsüm anne Vali Şimşek'in ziyaretinden oldukça memnun olduğunu söyledi.

"Annelik duygusunun ne kadar ulvi, yüce bir duygu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz Şimşek, "Gülsüm annemiz; annelik duygusunun ne kadar ulvi, yüce bir duygu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. 93 yaşındaki Gülsüm annemizin evlatlarının birisi 63 yaşında diğeri 56 yaşında. Doğduklarından bu yana onlarla ilgileniyor. Büyük bir sabırla, büyük bir fedakarlıkla ilgisini hiçbir zaman eksik etmiyor. Artık yaşı ilerlemiş. Evde bakım görevini gelini üstlenmiş durumda ama kendisi de her zaman evlatlarının yanında" dedi.

"Bu ailemiz devletimizin güvencesindedir"

Vali Şimşek Gülsüm anne ve evlatlarının devletin güvencesi altında olduğunu söyleyerek, " Bu ailemiz devletimizin güvencesindedir. Amacımız annemizi ve evlatlarını bundan sonraki yaşamlarında daha da mutlu etmek. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları daha da rahat ettirmek. Bu amaç doğrultusunda da devletimizin bu aileye desteği her türlü devam ediyor. Evde bakım desteğinin yanında hanede yaşayan fertlerin başka sosyal güvenceleri de var. Oğlu ve gelini de zaten bu hanede. Bizler de hiçbir zaman ilgimizi alakamızı ailemizin üzerinde eksik etmeyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamımız, aile ile yakından ilgilenecekler. İnşallah bundan sonraki hayatlarında mutlu huzurlu ve daha rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ben annemizin anneler gününü kutluyorum. Kendisi ve evlatlarına sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Allah ondan razı olsun"

Sivas Valisi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsüm Karamuk ise, "Çok mutluyum, sizi gördüm daha mutlu oldum. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun. Allah bin kere razı olsun. Vali bey geldi sağ olsun, Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS