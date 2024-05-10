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Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu oldu

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Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Danışma Kurulu Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Danışma Kurulu Başkanı ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, teknoloji girişimcisi Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı.

Erkul, görevlendirme belgesini, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong'un elinden Ankara'daki büyükelçilik binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

Görevi kendisine Kore Cumhuriyeti adına tevdi eden Büyükelçi Jeong'a teşekkür eden Erkul, diplomatik ilişkilerin ilk kurulduğu 1957'den bu yana iki ülke arasındaki bağların her yıl daha da güçlendiğini belirtti.

Erkul, iş yaşamı ve bugüne kadar yöneticiliğini üstlendiği sivil toplum kuruluşlarında kazandığı deneyimlerle iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesinde katkı sunmaktan her zaman kıvanç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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