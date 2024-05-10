Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Zara ilçesinde Eğitim Bir-Sen Sendikası üyesi öğretmenler ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı grup, Saat Kulesi önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Zara Temsilcisi Ahmet Murat Yiğit, okul müdürünün öldürülmesi olayını kınamak için iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yiğit, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenleme istediklerini ifade etti.

Şarkışla

Şarkışla'da Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ilçenin çeşitli noktalarda basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şarkışla İlçe Başkanı Salih Uzundağ ve Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen Başkanı Ziya Türker, saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

Kent meydanında yapılan basın açıklamasına Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de katıldı.