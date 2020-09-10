ŞIRNAK Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt Millet karar verecek ne yapacağımıza Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt Millet karar verecek ne yapacağımızaCHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, parti kuracağına ilişkin yapılan iddialara yanıt verdi.

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt Millet karar verecek ne yapacağımıza

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, parti kuracağına ilişkin yapılan iddialara yanıt verdi. İnce, Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza dedi.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni bugün Van, Hakkari'nin ardından Şırnak'ta sürdürdü. Akşam saatlerinde kente gelen İnce, Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. Ziyarette, başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, şunları söyledi

2 yıl önce meydanlarda bir tartışma yaşadık. Sayın Erdoğan dedi ki, 'Ben seçilirsem ekonomi düzelecek. Türkiye uçacak, sıçrayacak. Döviz düşecek.' Pek çok vaatlerde bulundu. O zaman ben de dedim ki, 'Hayır, bu yorgun adam seçilirse bunların hiçbiri olmayacak. Döviz 8-10 lira olacak' Hatta o zaman bunu söylediğimde kızanlar olmuştu. Ama geldiğimiz noktada işsizlik can yakıyor. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Muş, Bitlis, Van, Hakkari'yi gezdim. Bugün Şırnak'tayım. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. İnsanlar sokaklarda. Nerdeyse çalışan insan kalmadı. Türkiye'nin bu derin yoksulluktan kurtulması lazım. Türkiye üreten bir ülke olmalı. Türkiye bir üretim üssü olmalı. Türkiye kekle, çayla, kıraathane, bedava çayla ayağa kalkamaz. Türkiye'nin tasarım yapan bir ülke olması lazım. Türkiye'nin üretim yapan bir ülke olması lazım. Türkiye'nin marka üreten bir ülke olması lazım. Van bir turizm markası olabilir. Hakkari'nin balları bir marka olabilir. Bitlis'in Muş'un hayvancılığı bir marka olabilir. Şırnak'ın dokusu bir marka olabilir. Gördük bunları. Türkiye'nin 81 vilayetini karış karış gezip, daha sonra büyük ilçeleri gezip bunları anlatacağız. İnsanların dertlerini dinleyeceğiz. İnsanlarla kucaklaşacağız. Bir gönül köprüsü kuracağız. Hakkari'deki Şırnak'taki insanların unutulmadığını, onların kaderlerine terk edilmediklerini bu korona ortamında dahi olsa gelip onları ziyaret edeceğiz. Koşullar çok ağır. Hem kendimizi hem de insanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Maske ile dolaşmak siyasetçiler için alışkın olmadığımız bir durum. Sarılamıyorsunuz kucaklaşamıyorsunuz. Siyasetçi bunlara alışkın birisidir. Siyaset yapma biçimi değişti. Onun için Şırnak'tan Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya tek tek insanlarımızla dertleşerek, onlara çözüm önerilerinde bulunarak, onların dertlerini aktararak, medya ile paylaşarak, insanlarımızla paylaşarak siyaset yapmaya devam edeceğiz? diye konuştu.

Yılbaşına kadar 81 ili gezeceğini belirten İnce, Daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. Türkiye'nin bir barışmaya bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Barıştıktan sonra ancak büyüyebiliriz. Bütün enerjimizi ekonomik olarak büyümeye o zaman aktarabiliriz. Barışmak ekonomik olarak büyümek yeterli olmaz birde adil bölüşmek gerekir. Bütün bunları yapacağımıza yürekten inanıyorum.

Yaptığı çalışmaların ardından parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt veren İnce, Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza diye konuştu.

İnce, geceyi Şırnak'ta geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mardin'e gidecek.

Kaynak: DHA