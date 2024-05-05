Üye Girişi
Haberler

11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Sivas'ta Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay paydaş kurumların ortaklığıyla düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı. Tur, iyi ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmak ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Yeşilay paydaş kurumların ortaklığıyla düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı.

2011 yılından bu yana düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 2024 yılında da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da düzenlendi. İyi ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmak ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na her yaştan bisikletsever yoğun ilgi gösterdi.

Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, Yeşilay'ın faaliyet noktalarına değinerek "Yeşilay, alkol ile başlayan ve tüm dünyanın etkilendiği kumar ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalardaki önceliği eğitime ayıran Yeşilay, YEDAM ile de tütün, alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığını tedavi etme imkanı sunuyor. YEDAM noktalarımızda çalışan uzmanlarımız ücretsiz olarak bu hizmetleri vermektedir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Yeşilay tarafından Türkiye'nin 81 ilinde organize edilen, eş zamanlı başlatılan sağlıklı yaşam için bisiklet sürme etkinliğini Sivas'ta da yapıyoruz. İnşallah bugün pedalları sağlık için çevireceğiz. Bağımlılıkla mücadele için çevireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından müze bahçesinde toplanan bisikletseverler pedal çevirerek Paşabahçe Mesire Alanına varmak üzere yola çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title