Sivas'ta otomobil Kızılırmak'a devrildi, 3 kişi yaralandı
Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil Kızılırmak'a devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.F.K. (27) yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi girişi yakınlarında Kızılırmak'a devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Irmağın içerisine giren itfaiye ekipleri sürücü ile M.K. (51) ve M.K'yi (58) araçtan çıkarttı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.