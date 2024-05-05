Sivas Ziraat Odası Başkanı: Hazine arazileri çiftçilere açılmalı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, hazine arazilerinin çiftçilerin kullanımına açılarak ekonomiye katkı sunması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, sık sık gündeme gelen hazine arazileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci ili olan Sivas'ta tarıma elverişli hazine arazilerinin tamamının kullanıma açılması gerektiğini ifade eden Çetindağ, "Geçmiş yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı ekilmeyecek boş araziler kalmasın diye. Bizim çiftçilerimiz ekti ama devletimizin bir de hazine arazileri var. Bu hazine arazilerinin çok az bir miktarı çiftçilerimiz tarafından kullanılabiliyor. Daha fazla kullanılabilmesi için, hem bürokrasinin az olması gerekiyor hem bunun altyapısının hazırlanması lazım. Hazine arazilerinin boş durup da birilerinin farkında olmadan buraları mülk edinmelerini ekonomiye katkıda bulunmamalarının kesinlikle karşısında bulunmamız lazım" dedi.

Başkan Çetindağ, hazine arazilerinin bir an önce ekonomiye kazandırılması için her türlü desteğin artırılarak ve bürokrasinin azaltılarak çiftçinin kullanımına sunulması gerektiğini söyledi. - SİVAS