Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:36

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Haber
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:54:14. #1.15#
title