Kuşadası'nda trafik kazası 1"i çocuk 4 yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası 1"i çocuk 4 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda trafik kazası 1
02.08.2020 04:34 | Son Güncelleme: 02.08.2020 06:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya kırmızı ışıkta geçen bir sürünün neden olduğu ileri sürüldü.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Toprak kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin K. yönetimindeki 09 ADK 396 plakalı motosiklet iddiaya göre kırmızı ışıkta hız kesmeden devam etti. Bu sırada motosiklet kavşaktan Kadınlar Denizi istikametine geçmek isteyen Selim S. yönetimindeki 35 KS 999 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin bagaj kısmına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi ve motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan küçük çocuk "Babamı görmek istiyorum" diye dakikalarca ağladı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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