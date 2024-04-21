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Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 2 şahsa ehliyetlerine el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde etkisine araç kullanırken yakalanırken 2 şahsın ehliyetlerine el konularak idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İ.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, O.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde de 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süre el konularak ayrı ayrı 34 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Jandarma Aydın Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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