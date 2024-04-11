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Kuşadası'nda Alkollü Grup ile Köpek Sahibi Arasında Tartışma

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre alkollü olan 2'si kadın 4 kişi ile köpeğini sevmek istedikleri bir adam arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karışmasıyla bir anda arbedeye dönen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Kuşadası ilçesi marina mevkiindeki halk plajında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İzmir'den Kuşadası'na gelen M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. isimli 2'si kadın 4 kişi, iddiaya göre plajda alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Plajdakiler tarafından sık sık uyarılan şahıslar, daha sonra yoldan geçen E.Ç.'nin köpeğini sevmek istedi. Ancak E.Ç.'nin izin vermemesi üzerine her iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin de karışmasıyla plajın bulunduğu caddeye taştı. Bu sırada yaşanan arbedede yoldaki bir kafeye sığınmak isteyen E.Ç., kendisini takip eden kişiler tarafından darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, polis kavgaya karışanları ayırmak için biber gazı kullandı. Polis tarafından gözaltına alınan M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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