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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Söke'de heyecan oluşturdu

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59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Bodrum-Kuşadası arasında gerçekleşen 5. etabında güzergah üzerinde sprint noktası olan Söke'de bisikletçiler coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için günler öncesinde yapılan planlamalar kapsamında bölge trafik, ilçe emniyeti ve jandarma ekipleri tarafından tüm kavşaklar başta olmak üzere güzergah üzerindeki ara yollarda büyük önlemler alındı.

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Söke'de heyecan oluşturdu

AYDIN - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Bodrum- Kuşadası arasında gerçekleşen 5. etabında güzergah üzerinde sprint noktası olan Söke'de bisikletçiler coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için günler öncesinde yapılan planlamalar kapsamında bölge Trafik, ilçe emniyeti ve jandarma ekipleri tarafından tüm kavşaklar başta olmak üzere güzergah üzerindeki ara yollarda büyük önlemler alındı. Önceki yıllarda Bodrum üzerinden Söke'ye gelen bisikletçiler, Söke-Milas Karayolu üzerinden seyrediyordu. Bu yıl ilk kez eski Didim yolu olarak bilinen, güzergah üzerinde Milet ve Priene gibi antik kentler ile doğa harikası Büyük Menderes Dalyanı'nın bulunduğu yol tercih edildi. Bisikletçiler, Söke Ovası'nın adeta göbeğinde bulunan yolda turlarını sürdürdü.

Turun Söke etabında yol üzerinde kavşak noktalarda vatandaşlar karşılama için hazır bekledi. Yine en güzel görüntünün oluştuğu yer bölge trafik istasyonu önü Söke OSB kavşağı oldu. Kavşakta geçiş öncesinde kapatılan karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler, turun tamamlanmasını sabırla bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Kuşadası Bodrum trafik Söke Güvenlik Yerel Spor Güncel Haberler

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