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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. "Narko Alan Uygulaması" adı altında gerçekleştirilen bu operasyonda, uyuşturucu madde satışı ve temini sırasında suçüstü yapılan A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda toplamda 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve nakit paraya el konuldu. Şüpheliler, gerekli yasal işlemlerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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