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Aydın'da Gençler Ramazan Kampında Buluştu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Ramazan Kampı'na lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Gençler, çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir kamp deneyimi yaşadılar.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla "Ramazan Kampı" gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından Efeler Gençlik Kampında organize edilen programda, öğrenciler çeşitli aktivitelere katıldı.

Akıl-zeka oyunları, langırt, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, sahil yürüyüşü aktiviteleri gerçekleştiren gençler, sahur ve iftarlarını da kamp alanında yaptılar.

Efeler ilçesinden katılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Solak, AA muhabirine kampta eğlendiklerini söyledi.

Aynı liseden Ali Arda Akgül de kamp sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

Kampın koordinatörü Gençlik Lideri Yiğit Ersayar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ramazan ayının güzelliklerini gençlik kamplarında da yaşatabilmek, gençlerin ramazan ayını idrak edebilmelerini sağlamak amacıyla ramazan kampları düzenlediğini anlattı.

Ersayar, Kuşadası'ndaki kampa yaklaşık 160 gencin katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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