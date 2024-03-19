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Kuşadası'nda Jandarma Ekipleri Trafik Kuralları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara; motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kuşadası ilçesinin Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında; motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları gereken konular ele alındı. 68 vatandaşa yönelik düzenlenen etkinlikte, koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanımı, geçiş hakkı ve önceliği, sağa ve sola dönüş kuralları gibi temel trafik kuralları detaylı bir şekilde aktarıldı. Jandarma ekipleri, bu konularla ilgili olarak bilgilendirici broşürler dağıtarak katılımcıların bilinçlenmesine katkı sağladı. Vatandaşlar da, etkinlik sonrasında jandarma ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bu tür bilinçlendirme etkinliklerinin trafik güvenliğinin artırılmasında önemli bir rol oynadığı ve trafik kurallarına daha fazla dikkat etmelerinde etkili olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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