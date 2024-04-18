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Aydın'da okul servis denetimleri devam ediyor

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Aydın'ın Kuyucak, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından okul servis denetimleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için kurallar hatırlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak, Karpuzlu ve Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servis denetimleri devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik personeli tarafından Karpuzlu Ulukonak İlköğretim Okulu, Kuşadası Selim Eren İlköğretim/Ortaokulu ve Kuyucak Kayran İlköğretim/Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri denetlendi.

Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücülerine bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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