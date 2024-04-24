Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası ve Kuşadası-Manisa etapları trafiğe kapanacak

Bu yıl 59.'su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum- Kuşadası ve Kuşadası- Manisa etapları çerçevesinde tur boyunca trafiğe kapanacak yollar da belirlendi.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey), Antalya'dan başlayıp, İstanbul'da sona erecek. 8 etaptan oluşan turun 5. ve 6. etabı Aydın'dan geçecek. 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Bodrum- Kuşadası etabında sporcular 177,9 kilometre pedal çevirecek. 26 Nisan Cuma günü devam edecek olan Kuşadası- Manisa etabında ise sporcular 160,1 kilometre pedal çevirecek.

Bu çerçevede tur boyunca trafiğe kapatılacak yollar da belirlendi. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre organizasyon boyunca, 25 Nisan Perşembe günü Didim'de Atanaj Caddesi, Akbük-Didim istikameti gidiş ve geliş, Aydın il yolu, Söke Didim istikameti geliş ve gidiş, Cumhuriyet Caddesi, Didim ilçe merkezi geliş ve gidiş, İnönü Caddesi, ilçe merkezi geliş ve gidiş, Güllübahçe yolu, Didim Akköy istikameti geliş ve gidiş, Söke'de Milas-Söke karayolu, Yenidoğan dönel kavşak ile Novada kavşağı arası, Söke Kuşadası karayolu, Novada kavşağı, Ankara evleri kavşağı, Ağaçlı kavşağı, Yaylaköy kavşağı, Soğucak kavşağı ve Davutlar yol ayrımına kadar olan karayolu, Kuşadası'nda ise Süleyman Demirel Bulvarı İzmir istikameti, Turgut Özal Bulvarı İzmir istikameti, Atatürk Bulvarı, Gazibeğendi Bulvarı eski Kuşadası Selçuk yolu, Rıza Saraç caddesi 12.00-16.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

26 Nisan Cuma koşulacak olan Kuşadası Manisa etabında ise Kuşadası'nda Turgut Özal Bulvarı İzmir istikameti, Atatürk Bulvarı, Gazibeğendi Bulvarı eski Kuşadası Selçuk yolu, Rıza Saraç caddesi 10: 00-12: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. - AYDIN