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Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Motorlu Araç Girenlere Cezai İşlem

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motorlu araçları ile girilmesi yasak olan sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücülerine 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motorlu araçları ile girilmenin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde 4 şahsın araçları ile motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında sürücülere kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Jandarma Aydın Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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