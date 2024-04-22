Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Motorlu Araç Girenlere Cezai İşlem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motorlu araçları ile girilmenin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde 4 şahsın araçları ile motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında sürücülere kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN