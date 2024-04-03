Kuşadası'nda bir otelde genç ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 30 yaşındaki genç odada ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda bir otele yerleşen Soykan Taşın'ın kaldığı odadan hiçbir ses gelmemesi üzerine yetkililer odaya girdi. Genç adamı hareketsiz şekilde bulan otel personelleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Soykan Taşın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan sorgulamada ise Taşın'ın Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN